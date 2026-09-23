ഉമർ ഖാലിദിന്റെയും ശർജീൽ ഇമാമിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 30ലേക്ക്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വ സമരം നയിച്ചതിന് വടക്ക്-കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ 2020 ലുണ്ടായ കലാപത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് യു.എ.പി.എ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ച ഉമർ ഖാലിദിന്റെയും ശർജീൽ ഇമാമിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ ഡൽഹി ഹൈകോടതി സെപ്റ്റംബർ 30ലേക്ക് മാറ്റി. ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രതിഭ എം. സിങ്ങും ദിനേഷ് ഭട്ടും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് പൊലീസ് അഭിഭാഷകന്റെ വാദം കേട്ടശേഷം ഹരജി ഈ മാസം 30 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. കലാപത്തിന്റെ സൂത്രധാരർ ഇവരാണെന്ന് വാദിച്ച് പൊലീസ് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്തു.
2019ലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനും എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. 53 പേരുടെ മരണത്തിനും 700ലേറെ പേരുടെ പരിക്കിനും ഇടയാക്കിയ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്തതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഖാലിദിനും ഇമാമിനുമെതിരെ യു.എ.പി.എ ചുമത്തിയത്. ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഖാലിദ് സൈഫിയും ആപ് കൗൺസിലർ താഹിർ ഹുസൈനും ഉൾപ്പെടെ വേറെ പലരും പ്രതികളാണ്. താഹിർ ഹുസൈന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് നവംബറിലേക്ക് മാറ്റി.
ഉമർ ഖാലിദും ശർജീൽ ഇമാമും സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷകൾ മൂന്നുതവണ വിചാരണ കോടതി തള്ളിയ ശേഷമാണ് അവർ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ച തുല്യപരിഗണന ഇവർക്ക് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് വാദിച്ചത്.
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