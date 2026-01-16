Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Jan 2026 6:44 AM IST
    date_range 16 Jan 2026 6:44 AM IST

    ജാതി വിവേചനം തടയാൻ പുതിയ ചട്ടങ്ങളുമായി യു.ജി.സി

    ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന് പി​ന്നാ​​ലെ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജാ​തി വി​വേ​ച​നം ത​ട​യാ​ൻ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത് യു.​ജി.​സി.

    കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ തു​ല്യ​ത​സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ യു.​ജി.​സി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ര​ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​നും വി​വേ​ച​നം നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വ്യ​ക്ത​ത​ക്കു​റ​വി​നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​രു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​വേ​ച​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​വേ​ച​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള തെ​റ്റാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ത്ത​രം പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നു​മു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ക​ര​ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പി​ഴ വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​തി വി​വേ​ച​നം എ​ന്നാ​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ, മ​റ്റു പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ജാ​തി​യു​ടെ​യോ ഗോ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വേ​ച​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ജാ​തി, മ​തം, ഭാ​ഷ, വം​ശീ​യ​ത, ലിം​ഗ​ഭേ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കോ പ്ര​ത്യേ​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞി​രു​ന്ന 2012 ലെ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    തു​ല്യ​ത​സ​മി​തി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​മേ​ധാ​വി

    തു​ല്യ​ത​സ​മി​തി​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദ​വി​യി​ൽ. സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സ​മി​തി​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും യോ​ഗം ചേ​ര​ണം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് യു.​ജി.​സി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ പ​രാ​തി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​ക​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​രാ​തി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം തു​ല്യ​ത​സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ര​ണം. 15 പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​ഴു ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അം​ഗീ​കാ​രം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​​ടെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

