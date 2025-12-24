Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:15 PM IST

    നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാജ്​–ഉദ്ധവ്​ സഖ്യം

    മും​ബൈയി​ൽ മ​റാ​ത്തി മേ​യ​ർ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തിയാണ് നീക്കം
    മും​ബൈ: മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ മ​റാ​ത്തി മേ​യ​ർ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി താ​ക്ക​റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ. ശി​വ​സേ​ന (യു.​ബി.​ടി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ​യും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ന​വ​നി​ർ​മാ​ൺ സേ​ന (എം.​എ​ൻ.​എ​സ്) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സം​യു​ക്​​ത വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ഖ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ശി​വ​ജി പാ​ർ​ക്കി​ലെ​ത്തി താ​ക്ക​റെ സ്മാ​ര​കം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഇ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ പ​ഠ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തി​ന്​ എ​തി​രെ ഇ​രു​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ​ത്​ മു​ത​ൽ സ​ഖ്യ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഒ​ന്നി​ക്ക​ൽ. മ​റ്റേ​ത്​ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ക്കാ​ളും വ​ലു​താ​ണ്​ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ന്ന വി​കാ​ര​മെ​ന്ന്​ രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ പ​റ​ഞ്ഞു. മും​ബൈ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ പി​താ​വ്​ പ്ര​ഭോ​ധ​ങ്ക​ർ താ​ക്ക​റെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​യി​ച്ച സം​യു​ക്ത മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ​രം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ സ​ഖ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ജ​നു​വ​രി 15ന്​ ​മും​ബൈ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 29 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും സ​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. നാ​സി​ക്കും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ രാ​ജ്​ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. 2005 ൽ ​ഉ​ദ്ധ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി​യാ​ണ്​ രാ​ജ്​ ശി​വ​സേ​ന വി​ട്ട​ത്. 2006ൽ ​എം.​എ​ൻ.​എ​സ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.ഇ​രു​വ​രും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​റാ​ത്തി വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. പു​ണെ​യി​ൽ എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ലെ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​വും ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​വും ഒ​ന്നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    TAGS:raj thackerayUddhav Thackeray
