    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഉദയനിധിയുടെ പിറന്നാൾ...
    India
    Posted On
    28 Nov 2025 6:14 PM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 6:35 PM IST

    ഉദയനിധിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം; വനിത നർത്തകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മന്ത്രി വിവാദത്തിൽ

    സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വി​ഡിയോ വൈറലായി
    Birthday celebration,Minister,Controversy,Female dancers,Public reaction, ജന്മദിനം, ഉദയനിധി, മന്ത്രി, നൃത്തം
    തമിഴ്നാട്ടിൽ മന്ത്രി പെരിയകറുപ്പന്റെ മുന്നിൽ യുവ വനിത നർത്തകർ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും സജീവമായി. ശിവഗംഗ ജില്ലയിൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനിടെയാണ് വിവാദ വിഡിയോ റെക്കോഡ് ചെയ്തതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മന്ത്രി എസ്. പെരിയകറുപ്പന് മുന്നിൽ നർത്തകർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും മന്ത്രി കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.

    പ്രതിപക്ഷമായ ബി.ജെ.പി ഈ സംഭവത്തെ തമിഴ് സംസ്കാരത്തിനെതിരായ ആക്രമണവും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനോടുള്ള അപമാനവുമാണെന്ന് അപലപിച്ചു. ഭരണകക്ഷിയായ ഡി.എം.കെയെ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ യും വിമർശിച്ചു, മന്ത്രി തന്റെ മുന്നിൽ അൽപവസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചതായി ആരോപിച്ചു.

    ‘വിനോദത്തിലും ആഡംബരത്തിലും ഏർപ്പെടാൻ മാത്രം എന്തിനാണ് ഒരു സർക്കാർ പദവി വഹിക്കുന്നത്? പാരമ്പര്യമായി മാത്രം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജന്മദിനം മുതിർന്ന മന്ത്രിമാർ ആഘോഷിക്കുന്നു, യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാതെ, അടിമത്തത്തിന് ഇതിലും വലിയ മറ്റെന്താണ് ഉദാഹരണം?’

    ആ പരിപാടി ഒരു അസഭ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റിയെന്നും പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം അശ്ലീലതയെ മഹത്വവത്ക്കരിക്കുന്നത് എത്ര അപമാനകരമാണ്? ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തെക്കുറിച്ചോ യുക്തിവാദത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടോ?അൽപ വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചുവരുത്തി നൃത്തം ചെയ്യിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാക്കളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നാൽ സ്ത്രീകൾ പരാതികൾ പറയാൻ മടിക്കുമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.

    തമിഴ്നാട്ടിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, അഴിമതി, ഭരണ പരാജയങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിനകം തന്നെ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ താഴേക്കുള്ള നേതാക്കൾ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ‘ലജ്ജാകരമാണ്’ എന്ന് ബി.ജെ.പി എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിഡിയോ എക്സിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

    മന്ത്രി സ്ത്രീകളോട് നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെന്ന വാർത്ത ഡി.എം.കെ വൃത്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു, കലാകാരന്മാർ സ്വയം വേദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി തന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്തതാണെന്നും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ പരിപാടികളിലും സമാന പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.

    ഡി.എം.കെ നേതാക്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ വക്താവ് കോവൈ സത്യൻ പറഞ്ഞു. മന്ത്രി പെരിയകറുപ്പൻ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വിവാദമല്ല ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    ‘ഇത് ഡിഎംകെയുടെ സ്ത്രീവാദമാണോ, അവരുടെ അന്തസ്സാണോ? ഇത് ലജ്ജാകരമല്ലേ?" മറ്റൊരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: ‘വൃത്തികെട്ട നീചന്മാർ. ഇത് അവർക്ക് തമിഴ് സംസ്കാരമാണോ?’ എക്സിൽ ഡി.എം.കെ ക്കെതിരെയുള്ള കുറിപ്പുകളിലൊന്നാണിത്.

