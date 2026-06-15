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    India
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 8:59 AM IST

    ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സംഘടനക്കെതിരെ യു.എ.പി.എ കേസ്; നടപടി ഇ.ഡി നൽകിയ പരാതിയിൽ

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    ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സംഘടനക്കെതിരെ യു.എ.പി.എ കേസ്; നടപടി ഇ.ഡി നൽകിയ പരാതിയിൽ
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    ബംഗളൂരു: വിദേശ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദേശ ഫണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നൽകിയ പരാതിയിൽ യു.എസ് ആസ്ഥാനമായ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സംഘടനക്കും മറ്റ് ആറു പേർക്കുമെതിരെ യു.എ.പി.എ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇ.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ സുനിൽ കുമാർ സിൻമാർ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ ബംഗളൂരു കൊത്തനൂർ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

    യു.എസ് ആസ്ഥാനമായ സംഘടനയായ ദി തിമോത്തി ഇനിഷ്യേറ്റിവ്, ജോനാഥൻ എസ്. രാജൻ, മൈക്ക മാർക്ക്, അജിത് വർഗീസ് മത്തായി, വർഗീസ് ചാക്കോ, ബബ്ലു കുർമി, സുപ്രീം ജോയ് എന്നിവരെയാണ് പ്രതി ചേർത്തത്.

    പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വിദേശ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും യു.എസ് ബാങ്കിന്റെ വിദേശ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. 2025 നവംബർ മുതൽ 2026 ഏപ്രിൽ വരെ ഏകദേശം 92.55 കോടി രൂപ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് കേസ്.

    ഏപ്രിൽ 18ന് ബംഗളൂരുവിലെ കെമ്പെഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് മൈക്ക മാർക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾ 24 വിദേശ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ കൈവശം വെച്ചതായും ഇന്ത്യയിലുടനീളം 1,000ത്തിലധികം കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായും അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു.

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    TAGS:UAPAEnforcement Directoratereligious organisationchristian missionary
    News Summary - UAPA Case Against Christian Missionary Organisation; Action Based on ED Complaint
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