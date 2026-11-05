എസ്.ഐ.ആറിൽ യൂടേൺ അടിച്ച ഗ്യാനേഷ് കുമാർ

എസ്.ഐ.ആറിൽ യൂടേൺ അടിച്ച ഗ്യാനേഷ് കുമാർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഡ്യ സഖ്യവും പൗരസമൂഹ സംഘടനകളും തന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് രാജിക്കായി തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഒടുവിൽ ഫോം ആറിൽ സമ്പൂർണ യൂടേൺ അടിച്ചു.
എസ്.ഐ.ആറിൽ നിന്ന് അന്യായമായി കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ വെട്ടിമാറ്റിയ ശേഷം, അവരോട് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ പുതിയ വോട്ടർമാർക്കുള്ള ഫോം ആറ് നിയമവിരുദ്ധമായി പൂരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന കാര്യം പരസ്യമായപ്പോഴാണ് ഗ്യാനേഷിന്റെ ഫുൾ യൂ ടേൺ.
ഒടുക്കത്തെ യൂടേൺ
പാർലമെന്റ് അറിയാതെ ഫോം ആറിൽ സ്വന്തം നിലക്ക് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, അപേക്ഷകന്റെ മാതാപിതാക്കളോ മുത്തച്ഛനോ മുത്തശ്ശിയോ 2000കളിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന (എസ്.ഐ.ആർ) പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാത്തവരെ അപേക്ഷ തുടർന്ന് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി വിലക്കുകയും ചെയ്തു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അതും തിരുത്തിയ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഫോം-ആറ് എസ്.ഐ.ആറിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ പുന:സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാർക്ക് സർക്കുലറയച്ചു. ഇതോടെ കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ തന്നോട് വിയോജിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പിൻവാങ്ങി.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി
പുതിയ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമാണ് ഫോം ആറ്. ഇത് 1960ലെ വോട്ടർ പട്ടിക രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ട പ്രകാരമുള്ള നിയമപരമായ ഫോം ആയതിനാൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിയമനിർമാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ, അത് മറികടന്നാണ് അപേക്ഷകന്റെ മാതാപിതാക്കളോ മുത്തച്ഛൻ-മുത്തശ്ശിമാരോ 2000കളിലെ എസ്.ഐ.ആർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം ഗ്യാനേഷ് സ്വന്തം നിലക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാതെ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ ക്രമീകരിച്ചു.
കമീഷന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എസ്.ഐ.ആർ പ്രഖ്യാപനം ഫോം ആറിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ രണ്ടുതവണ ഒ.ടി.പിയും ഇ-സിഗ്നേച്ചറും നൽകേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയാകുമെന്നായിരുന്നു കമീഷന്റെ ന്യായീകരണം.
ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനം വെട്ടിലാക്കി
നിയമഭേദഗതി അനിവാര്യമാണെന്ന് 2026 മേയ് 16ന് രണ്ട് കമീഷണർമാരും രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. എന്നിട്ടും ഭൂരിപക്ഷ നിലപാട് മാനിക്കണമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ചട്ടവും ലംഘിച്ച ഗ്യാനേഷ് ജൂലൈയിൽ ഈ ചോദ്യം ഓൺലൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതോടെ ആഗസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ കമീഷണർ ഈ മാറ്റത്തെ ‘അനധികൃതം/നിയമവിരുദ്ധം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 12ന് ഭേദഗതി ചെയ്ത ഫോം ആറ് തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തള്ളിയിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഗ്യാനേഷ് വെട്ടിലായി. ഒക്ടോബർ 21ന് എസ്.ഐ.ആർ പ്രഖ്യാപനത്തെ പ്രത്യേക രേഖയാക്കി മാറ്റിയതോടെ ആറാഴ്ചക്കിടയിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂടേൺ ആയി.
ഗ്യാനേഷിന്റെ മറ്റു യൂടേണുകൾ
യോഗങ്ങൾ, വിദേശയാത്രകൾ, ഐ.ടി പദ്ധതികൾ: കമീഷൻ യോഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അജണ്ടയും മിനിറ്റ്സും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിദേശയാത്രകൾക്കും പുതിയ ഐ.ടി സംവിധാനങ്ങൾക്കും കമീഷന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.
ഇ.സി.ഐ നെറ്റ് ഓഡിറ്റ്: ഐ.ഐ.ടി ബോംബെയിലെയും ഐ.ഐ.എസ്.സിയിലെയും വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒക്ടോബറിൽ രൂപവത്കരിച്ച സമിതി ഇ.സി.ഐ നെറ്റിന്റെ നിയമസാധുത പരിശോധിക്കും.
ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അധികാരം: ഓരോ വോട്ടർ പട്ടികക്കും നിയമപരമായി ഉത്തരവാദികളായ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ(ഇ.ആർ.ഒ)മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ‘യുക്തിസഹമായ പൊരുത്തക്കേടുകൾ’ സംബന്ധിച്ച് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാം.
ഗോവയിലെ 97 വോട്ടർമാർ: പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുകൂലമായി തീരുമാനിച്ച 97 ഗോവ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കിയ നടപടി പിൻവലിക്കാൻ ഇ.സി.ഐ നെറ്റിൽ സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് 88 പേരെ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തി.