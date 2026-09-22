വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കൽ കേന്ദ്ര മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് കർണാടക ഗവർണർ; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു

വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കൽ കേന്ദ്ര മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് കർണാടക ഗവർണർ; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചടങ്ങുകളിൽ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിച്ചാൽ മതിയെന്ന ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനോട് ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു.
വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചടങ്ങുകളിൽ ആലപിക്കണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഗവർണർ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആറ് ചരണങ്ങളും ആലപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നതാണ് 2026ലെ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട്സ് ടു നാഷനൽ ഓണർ (ഭേദഗതി) നിയമമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ സമാനമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് കർണാടക സർക്കാറും രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആശയപരമായ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് ഈ തീരുമാനം. 1937ൽ കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായി ആലപിക്കേണ്ട പതിപ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവർണർ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കുന്നത് മനഃപൂർവം തടയുന്നതും അത്തരം ആലാപനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ പരിപാടി മനഃപൂർവം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും ഭേദഗതി ചെയ്ത വ്യവസ്ഥയുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘2026 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചടങ്ങുകളിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഞാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറിനോട് നിർദേശിക്കുന്നു’ -ഗവർണർ കത്തിൽ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ഭരണപരമായ നിർദേശങ്ങളും കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളും തമ്മിലുള്ള അനാവശ്യ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ ഭരണനിർവഹണ അധികാരപരിധി സംബന്ധിച്ച അനാവശ്യ ഭരണഘടനാ നിയമനടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനും ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് സഹായിക്കുമെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ ‘വന്ദേമാതരം’ ആലപിക്കുന്നത് രണ്ട് വരികളായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവിനെതിരെ കർണാടക നിയമസഭയിൽ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എമാർ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭയിൽ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് വരികൾ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ബി.ജെ.പി എംഎൽഎമാർ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയും ഗാനത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സഭക്കുള്ളിൽ ഒന്നിച്ച് ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു.
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