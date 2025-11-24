Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വകാര്യ...
    India
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 1:18 PM IST

    തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് വൻ അപകടം; ആറ് പേർ മരിച്ചു, 28 പേർക്ക് പരിക്ക്

    തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് വൻ അപകടം; ആറ് പേർ മരിച്ചു, 28 പേർക്ക് പരിക്ക്
    തെങ്കാശി: തെങ്കാശിയിൽ രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആറ് പേർ മരിച്ചു. 28 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. മധുരയിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസും തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് കോവിൽപ്പെട്ടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു ബസും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.

    പൊലീസിന്‍റെയും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മധുരയിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് അശ്രദ്ധമായി ഓടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Bus AccidentIndia NewsBuses collide
    News Summary - Two private buses collide in Tamil Nadu, causing major accident; six dead, 32 injured
