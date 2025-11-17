Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:10 PM IST

    രണ്ട് പാൻ കാർഡുകൾ: അഅ്സം ഖാന് ഏഴുവർഷം തടവ്

    Asam khan
    ലഖ്നോ: വ്യത്യസ്ത ജനന തീയതികൾ നൽകി രണ്ട് പാൻ കാർഡുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച കേസിൽ സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുഹമ്മദ് അഅ്സം ഖാനെ ഏഴുവർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. മകൻ അഷബ്ദുല്ല അഅ്സമിനെയും ഇതേ കേസിൽ ഏഴുവർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് മറ്റൊരു കേസിൽ അഅ്സം ഖാൻ സീതാപൂർ ജയിലിൽനിന്ന് മോചിതനായത്.

    പ്രത്യേക എം.പി-എം.എൽ.എ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ശിക്ഷാവിധിക്ക് പിന്നാലെ, റാംപൂർ കോടതിയിൽനിന്ന് അഅ്സം ഖാനെ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ബി.ജെ.പി ​നേതാവ് ആകാശ് സക്സേനയുടെ പരാതിയിൽ 2019ലാണ് കേസെടുത്തത്.

