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    കുൽഗാമിൽ രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; സിആർപിഎഫ് ക്യാമ്പ് ആക്രമണവുമായി ബന്ധമുള്ളവരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

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    https://www.madhyamam.com/tags/kashmir-attack
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    ജമ്മു കശ്മീലെ കുല്‍ഗ്രാമില്‍ ഏർപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷ

    ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീലെ കുല്‍ഗാമില്‍ സുരക്ഷാസേന രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു. കു​ൽ​ഗാ​മി​ൽ സി​.ആ​ർ​.പി​.എ​ഫ് ക്യാമ്പിനു നേ​രെ ന​ട​ന്ന ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ലത്തീഫ് ഭട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സി.ആർ.പി.എഫ് ബൂത്തിന് നേരെ വെടിവെച്ചവർ ഇവരെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 11ന് ​കുല്‍ഗാമിലെ മി​ർ ബ​സാ​റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീസ് സേ​ന​യു​ടെ പോ​സ്റ്റി​ന് നേരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് സി.ആർ.പി.എഫ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം നാക്കയില്‍ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

    പരിക്കേറ്റ ജവാന്മാരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികള്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഗുലാം ജീലാനി റേഷി എന്നയാളെ സംശയാസ്പദമായ രീതിയില്‍ പിടികൂടി.

    തംഗ്മാര്‍ഗിലെ ബദര്‍കോട്ട് വനമേഖലയില്‍ പൊലീസും മറ്റ് സുരക്ഷാ സേനകളും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. രണ്ട് ഹാന്‍ഡ് ഗ്രനേഡ് സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

    കു​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കി​ഷ്ത്വാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലും ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലി​സ് ഓ​ഫിസ​ർ​മാ​രാ​യ ബാ​ബി ച​ന്ദ്, യാ​ശ്പാ​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ര​മൃ​ത്യു ​വ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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