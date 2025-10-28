Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 28 Oct 2025 4:18 PM IST
    date_range 28 Oct 2025 4:18 PM IST

    ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കൂട്ടാനായി അച്ഛന്റെ തോക്കെടുത്ത് റീൽ ചെയ്ത് സഹോദരങ്ങൾ; പിന്നാലെയെത്തി ​പൊലീസ്

    ​Two brothers from Muzaffarnagar fired a gun and made a reel police arrested them
    സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് എന്തുചെയ്യാനും ആളുകൾ റെഡിയാണിന്ന്. ​അതുപോലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലാകാനായി മുസഫറാബാദിലെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ തോക്കുപയോഗിച്ച് റീൽ ചെയ്ത സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നഗർ കോട് വാലി ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹേമന്തും ദേവ് ചൗധരിയുമാണ് പുലിവാലു പിടിച്ചത്. രണ്ടുപേരും അവരുടെ അച്ഛന്റെ ലൈസൻസുള്ള തോ​ക്കെടുത്ത് വെടിയുതിർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് റീലായി ചെയ്തത്. അത് ഉടൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ റീൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. ​പിന്നാലെ നടപടിയുമായി പൊലീസുമെത്തി.

    ഒക്ടോബർ 26നാണ് സംഭവം പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് കോട് വാലി നഗർ പൊലീസെത്തി. രണ്ടുപേർക്കുമെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം 125ാം വകുപ്പും ആയുധനിയമവും ചേർത്താണ് കേസെടുത്തത്. സഹോദരങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ​പൊലീസ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ച് തോക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തോക്കിന്റെ ലൈസൻസ് സസ്​പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


