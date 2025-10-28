ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കൂട്ടാനായി അച്ഛന്റെ തോക്കെടുത്ത് റീൽ ചെയ്ത് സഹോദരങ്ങൾ; പിന്നാലെയെത്തി ​പൊലീസ്

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കൂട്ടാനായി അച്ഛന്റെ തോക്കെടുത്ത് റീൽ ചെയ്ത് സഹോദരങ്ങൾ; പിന്നാലെയെത്തി പൊലീസ്text_fields
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് എന്തുചെയ്യാനും ആളുകൾ റെഡിയാണിന്ന്. അതുപോലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലാകാനായി മുസഫറാബാദിലെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ തോക്കുപയോഗിച്ച് റീൽ ചെയ്ത സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നഗർ കോട് വാലി ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹേമന്തും ദേവ് ചൗധരിയുമാണ് പുലിവാലു പിടിച്ചത്. രണ്ടുപേരും അവരുടെ അച്ഛന്റെ ലൈസൻസുള്ള തോക്കെടുത്ത് വെടിയുതിർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് റീലായി ചെയ്തത്. അത് ഉടൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ റീൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ നടപടിയുമായി പൊലീസുമെത്തി.
ഒക്ടോബർ 26നാണ് സംഭവം പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് കോട് വാലി നഗർ പൊലീസെത്തി. രണ്ടുപേർക്കുമെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം 125ാം വകുപ്പും ആയുധനിയമവും ചേർത്താണ് കേസെടുത്തത്. സഹോദരങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പൊലീസ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ച് തോക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തോക്കിന്റെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
