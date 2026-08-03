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    India
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 10:49 PM IST

    ടി.വി.കെ മീഡിയ വിങ് വിപുലീകരിച്ചു; സുപ്രധാന പദവികളിൽ മുൻ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ നേതാക്കൾ

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    C. Joseph Vijay
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    തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്

    ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) തങ്ങളുടെ മീഡിയ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം വിപുലീകരിച്ചു. പാർട്ടിയിലെത്തിച്ചേരുന്ന 'പുതുമുഖങ്ങളെ' അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നും എത്തിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി. ജോസഫ് വിജയ് വിവിധ പദവികളിൽ നിയമിച്ചു. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയിൽ നിന്ന് മുൻ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ടി.വി.കെയിൽ എത്തിയിട്ടും ചിലർക്ക് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.

    കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ആയിരത്തിലധികം എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ പ്രവർത്തകരാണ് ടി.വി.കെയിൽ അംഗത്വമെടുത്തത്. പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജലവിഭവ മന്ത്രിയുമായ എൻ. ആനന്ദ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ വാഗ്‌ദാനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് മീഡിയ ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിങ്ങിലേക്ക് 29 നിയമനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ സി.പി.ഐ നേതാവ് സി. മഹേന്ദ്രൻ, മുൻ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ മന്ത്രി എസ്.സി. വൈഗാ സെൽവൻ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ മുൻ നേതാക്കളായ വൈ. ജവഹർ അലി, വി. പുഴയേന്തി, ഡി.എം.കെ നേതാവ് വി.പി. കലൈരാജൻ എന്നിവരെ മുഖ്യ വക്താക്കളായി നിയമിച്ചു.

    ടി.വി.കെയുടെ ദീർഘകാല പിന്തുണക്കാരനും യൂട്യൂബറുമായ ഫെലിക്സ് ജെറാൾഡ്, ടെലിവിഷൻ താരങ്ങളായ എ. ശശികേഖ, തെൻമൊഴി പ്രസ്സാന, അന്തരിച്ച വനപാലകൻ വീരപ്പന്റെ അനുയായിയായ മുഗിൽ വീരപ്പൻ, മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അമേരിക്കൈ വി. നാരായണൻ എന്നിവരും വക്താക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. സി.ടി.ആർ നിർമ്മൽകുമാർ, എ. രാജ്മോഹൻ എന്നിവർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചീഫ് അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും. മന്ത്രി എസ്. രമേഷ്, ജെ. കാതറിൻ പാണ്ഡ്യൻ, കെ.സി.ടി ആനന്ദജിത് മാഹിയ എന്നിവരെ വിഭാഗത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർമാരായി നിയമിച്ചു.

    പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ. ആനന്ദിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും മീഡിയ വിങ്ങിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. ടി.വി.കെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് പാർട്ടി നൽകുന്ന ഈ അംഗീകാരം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടുനൽകാൻ ഇടയാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെ ഉത്തർ ചെന്നൈ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ.എസ്. രാജേഷ് പാർട്ടി വിടുകയും ടി.വി.കെ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

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    TAGS:Media WingTamilaga Vettri KazhagamLatest NewsJoseph Vijay
    News Summary - ടി.വി.കെ മീഡിയ വിങ് വിപുലീകരിച്ചു; സുപ്രധാന പദവികൾ പുതുമുഖങ്ങൾ
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