Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമാംസാഹാരം...
    India
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:45 AM IST

    മാംസാഹാരം കഴിച്ചെന്നാരോപിച്ച് രണ്ട് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം

    text_fields
    bookmark_border
    മാംസാഹാരം കഴിച്ചെന്നാരോപിച്ച് രണ്ട് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം
    cancel
    camera_alt

    തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം

    Listen to this Article

    തിരുപ്പതി: മാംസാഹാരം കഴിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൂക്ഷിപ്പുകാരായ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം രണ്ട് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. സംഭവത്തിൽ തിരുമല രണ്ട് നഗര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് ആന്ധ്ര പ്രദേശ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 114 പ്രകാരം കേസെടുത്തു.

    അലിപിരിക്ക് സമീപം മാംസാഹാരം കഴിച്ചതിന് രണ്ട് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ജീവനക്കാരായ രാമസ്വാമി, സരസമ്മ എന്നിവർക്കെതിരെ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:non veg foodTirumala Tirupati Devasthanam
    News Summary - TTD fires two outsourced employees for eating non-veg near Alipiri route
    Similar News
    Next Story
    X