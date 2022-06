''സത്യമായും ബി.ജെ.പി എല്ലാ മതങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്നു'' പരിഹാസവുമായി ​മഹുവ മൊയ്ത്ര

ബി.ജെ.പിക്ക് മുസ്‌ലിം ജനപ്രതിനിധികളില്ലാത്തതിനെയും പ്രവാചക നിന്ദയെ തുടർന്ന് പ്രതിരോധത്തിലായപ്പോൾ തങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്നുവെന്ന പാർട്ടി പ്രസ്താവനയെയും പരിഹസിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി മഹുവ മൊയ്ത്ര. ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം. നിലവിലുള്ളവരുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നതോടെ ബി.ജെ.പിക്ക് മുസ്‌ലിം അംഗമുണ്ടാകില്ലെന്ന ദി വയർ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനം.

Wire reports as of tonight, June 7th, BJP will have NO Muslim MPs in either LS or RS.

And NO Muslim MLAs in any of 31 states & UTs.

So 200mm people, 15% of population not represented in "largest political" party.



Truly, BJP respects "all religions".