ത്രിപുരയിൽ എസ്ഐആർ സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ; അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഡിസംബർ 23ന്

ത്രിപുരയിൽ എസ്ഐആർ സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ; അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഡിസംബർ 23ന്text_fields
അഗർത്തല: ത്രിപുരയിലെ പശ്ചിമ ജില്ലയിൽ വോട്ടർപട്ടികയുടെ എസ്.ഐ.ആർ സെപ്റ്റംബർ 5ന് ആരംഭിക്കും. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഡിസംബർ 23ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
വോട്ടർപട്ടിക കൃത്യവും കാലികവുമാക്കുകയാണ് എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ലക്ഷ്യം. അർഹരായ പൗരന്മാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇരട്ട എൻട്രികൾ, വ്യാജ വിവരങ്ങൾ, അർഹതയില്ലാത്തവരുടെ പേരുകൾ എന്നിവ നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
എസ്.ഐ.ആറിന് മുന്നോടിയായി പശ്ചിമ ത്രിപുര ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും കളക്ടറുമായ വിശാൽ കുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുഴുവൻ നടപടികളും സുതാര്യവും പങ്കാളിത്തപരവും നീതിയുക്തവുമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ഭാഗമായി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (ബി.എൽ.ഒ) വോട്ടർമാർക്ക് ആവശ്യമായ ഫോമുകൾ നൽകും. വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധന, ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ, പുതുതായി പേര് ചേർക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികളിൽ ബി.എൽ.ഒമാർ സഹായം നൽകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന് കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പട്ടികയിൽ തിരുത്തൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിക്കാമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമായ ഹിയറിങ്ങുകൾ നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും പരിശോധിച്ച് തീർപ്പാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അർഹരായ ഒരാളുടെയും പേര് ഒഴിവാകാതെയും അനർഹരായവരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ തുടരാതെയും വോട്ടർപട്ടിക കൂടുതൽ കൃത്യവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമാക്കുകയാണ് എസ്.ഐ.ആറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
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