എസ്.ഐ.ആർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലിരുന്ന് വേട്ടയാടുമെന്ന് ത്രിണമൂൽ നേതാവ്text_fields
കൊൽക്കത്ത: എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലിരുന്ന് വേട്ടയാടുമെന്നും പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നുമുള്ള വിവാദ പരാമർശങ്ങളുമായി ത്രിണമൂൽ നേതാവ്. ത്രിണമൂൽ നേതാവും ഫരാക്ക എം.എൽ.എയുമായ മനീറുൽ ഇസ്ലാമാണ് വിവാദത്തിന് തീ കൊളുത്തിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള വടംവലി മുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽകൂടിയാണ് മനീറുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. എസ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ഒരു റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഫരാക്ക എം.എൽ.എയുടെ പരാമാർശമുണ്ടായത്. മുമ്പ് ഫരാക്കയിലെ ബി.ഡി.ഒ ഓഫിസ് ആളുകളുമായി ചെന്ന് ആക്രമിച്ചെന്നും മനീറുൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്.
