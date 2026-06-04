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    India
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 8:43 AM IST

    തൃണമൂൽ പിളർന്നു; 58 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ർ​ജി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്

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    എ​ല്ലാ സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് മ​മ​ത വി​ഭാ​ഗം
    തൃണമൂൽ പിളർന്നു; 58 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ർ​ജി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്
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    ടി.​എം.​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ർ​ജി എം.​എ​ൽ.​എമാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം വാ​ർ​ത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ടി.​എം.​സി) പി​ള​ർ​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ, ടി.​എം.​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള 58 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ തൃ​ണ​മൂ​ൽ എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ ര​തീ​ന്ദ്ര ബോ​സി​ന് ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി. 80 പാ​ർ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടി​ല​ധി​കം പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യി ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യെ സ്പീ​ക്ക​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ 20ഓ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ മാ​ത്രം പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി വി​ഭാ​ഗം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​യി. പി​ന്നാ​ലെ ടി.​എം.​സി​യു​ടെ എ​ല്ലാ സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി മ​മ​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യെ നി​യ​മ​സ​ഭ ക​ക്ഷി നേ​താ​വാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പി​ന്നാ​ലെ ഋ​ത​ബ്ര​ത​യെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് 58 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട ക​ത്ത് സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്പീ​ക്ക​ർ ഉ​ട​ന​ടി ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ർ​ജി 80 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ 58 പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ തൃ​ണ​മൂ​ൽ എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. നേ​ര​ത്തേ ഋ​ത​ബ്ര​ത​ക്കൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സ​ന്ദീ​പ​ൻ സാ​ഹ​യും ജാ​വേ​ദ് ഖാ​ൻ, ഷി​യു​ലി സാ​ഹ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി​രി​ക്കും സ​ഭ​യി​ലെ ടി.​എം.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ഖ്റു​സ്സ​മാ​ൻ ചീ​ഫ് വി​പ്പാ​വും. മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭൂ​പ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കൂ​റു​മാ​റ്റ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​യോ​ഗ്യ​രാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​ത് വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​മ​ത​യെ നേ​രി​ട്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നീ​ക്കം. മ​മ​ത പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ത ക്യാ​മ്പ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി മ​മ​ത വ​ള​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ അ​ഭി​ഷേ​ക് ബാ​ന​ർ​ജി​യെ അ​ടു​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന ടി.​എം.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​മ​ർ മു​ഖോ​പാ​ധ്യ​യ്, അ​രൂ​പ് റോ​യ്, ര​തി​ൻ ഘോ​ഷ്, പ്ര​സൂ​ൺ ബാ​ന​ർ​ജി, സ​ബീ​ന യാ​സ്മി​ൻ, സ​മീ​ർ പാ​ഞ്ച, ഗു​ലാം റ​ബ്ബാ​നി, ഇ​മാ​നി ബി​ശ്വാ​സ്, ഹ​മീ​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ദി​ന​ൻ റോ​യ്, ച​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് സി​ൻ​ഹ, റി​യാ​സ് ഹു​സൈ​ൻ, ഗു​ൽ​ഷ​ൻ മാ​ലി​ക്, പി​യ പാ​ൽ, സു​ര​ജി​ത് മി​ത്ര, ജ​ഹാ​റാ​ണി മൊ​ണ്ഡ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ വി​മ​ത​നി​ര​യി​ലു​ണ്ട്. മ​മ​ത​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മ​മ​ത നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ധ​ർ​ണ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​വ​രെ​ല്ലാം വി​ട്ടു​നി​ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​മ​ത​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യി ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സോ​വ​ന്ദേ​ബ് ച​തോ​പാ​ധ്യ​യ്, ന​യ​ന ബ​ന്തോ​പാ​ധ്യ​യ്, മ​ദ​ൻ മി​ത്ര, കു​നാ​ൽ ഘോ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ന്നും വി​മ​ത​രു​ടെ കൂ​ടെ​യി​ല്ല.

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    TAGS:mamatha banarjeetrinamoolleader of oppositionRitabrata Banerjee
    News Summary - Trinamool splits; Ritabrata Banerjee becomes Leader of Opposition with support of 58 MLAs
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