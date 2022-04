യു.പിയിലെ കൂട്ടക്കൊലക്കിരയായ സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗംത്തിനിരയായെന്ന് തൃണമൂൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖേവ്‌രാജ്പൂരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗംത്തിനിരയായെന്നും പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.

പ്രയാഗ്‌രാജ് ജില്ലയിലെ ഖേവ്‌രാജ്പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേരാണ് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് പേരെ നഗ്നരായാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഇവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തിരിക്കാമെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ബലാത്സംഗത്തെ എഫ്.ഐ.ആറിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. കൊലപാതകത്തിൽ പൊലീസ് പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ടി.എം.സി ദേശീയ വക്താവ് സാകേത് ഗോഖലെ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Trinamool says women massacred in UP have been raped