Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബംഗാളികളെ വിദേശികളായി...
    India
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:17 PM IST

    ബംഗാളികളെ വിദേശികളായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ വായിൽ ആസിഡൊഴിച്ച് കത്തിച്ചുകളയും; ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എക്ക് ഭീഷണിയുമായി ടി.എം.സി നേതാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    Trinamool MLA Threatens To Pour Acid In BJP Leader
    cancel
    camera_alt

    ശങ്കർ ഘോഷ്, അബ്ദുർ റഹീം ബക്ഷി

    കൊൽക്കത്ത: ബംഗാളികളെ വിദേശികളായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എയുടെ വായിൽ ആസിഡ് ഒഴിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) നേതാവ്. പശ്ചിമബംഗാൾ മാൾഡ ജില്ലയിലെ ടി.എം.സി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുർ റഹീം ബക്ഷിയാണ് പ്രകോപനപരമായ പരാമർശം നടത്തിയത്.

    ബി.ജെ.പി നിയമസഭാംഗമായ ശങ്കർ ഘോഷിനെതിരെ പേര് പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു ബക്ഷിയുടെ പരാമർശം. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ റോഹിംഗ്യകൾ എന്നും ബംഗ്ലാദേശികൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച് നിയമസഭയിൽ ഘോഷ് നടത്തിയ മുൻകാല പ്രസംഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഭീഷണി.

    ‘ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 30 ലക്ഷം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ, റോഹിംഗ്യകളാണെന്നും ബംഗ്ലാദേശികളാണെന്നും ലജ്ജയില്ലാതെ പറയുന്നയാളോടാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു, അതേ വാക്കുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കേട്ടാൽ, നിങ്ങളുടെ വായിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചുകളയും. ഇത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ബംഗാളികൾ നിങ്ങളെ മിണ്ടാനനുവദിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഖം ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കത്തിക്കും.’-ബക്ഷി പ്രസംഗമധ്യേ പറഞ്ഞു.

    രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വർധിച്ച അ​തിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അബ്ദുർ റഹീം ബക്ഷി. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബി.ജെ.പി, സി.പി.എം, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും കൈകാലുകൾ വെട്ടിമാറ്റുമെന്ന് ഭീഷണിയുയർത്തി അബ്ദുർ റഹീം പുലിവാല് പിടിച്ചിരുന്നു.

    ബി.ജെ.പി പതാകകൾ വലിച്ചുകീറണമെന്നും ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയെ സാമൂഹികമായി ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭരണകക്ഷി ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:West Bengal​TMC leaderBJP
    News Summary - Trinamool MLA Threatens To Pour Acid In BJP Leader's Mouth
    Similar News
    Next Story
    X