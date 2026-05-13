Madhyamam
    date_range 13 May 2026 2:37 PM IST
    date_range 13 May 2026 2:37 PM IST

    മഹാരാഷ്ട്രയി​ൽ പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു

    Trainer Aircraft Crash Land
    മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര പുണെ ജില്ലയിലെ ബാരാമതിയിൽ പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8.50ഓടെയാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്. റെഡ്ബേർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് പരിശീലന അക്കാദമിയുടേതാണ് വിമാനം.

    അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനി പൈലറ്റ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും പുണെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സന്ദീപ് സിങ് ഗിൽ പറഞ്ഞു.

    വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ ഗോജുബാവി ഗ്രാമത്തിന് മുകളിലൂടെ താഴ്ന്നു പറക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനത്തിന് സാ​ങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചത്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനം നിലത്തേക്ക് പതിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുത തൂണിൽ ഇടിച്ചതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    TAGS: crash land, Trainer Aircraft, baramati
    News Summary - Trainer Aircraft Crash Lands In Baramati
