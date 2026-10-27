രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വീണ്ടും വ്യാപാരികളുടെ കത്ത്; 10 ലക്ഷം ആളുകൾ, 20,000 വാഹനങ്ങൾ, പിന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും: റാലി ദീപാവലി കഴിഞ്ഞ് മതി

രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വീണ്ടും വ്യാപാരികളുടെ കത്ത്; 10 ലക്ഷം ആളുകൾ, 20,000 വാഹനങ്ങൾ, പിന്നെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും: റാലി ദീപാവലി കഴിഞ്ഞ് മതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യാ മുന്നണി നവംബർ ഒന്നിന് തലസ്ഥാനത്ത് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലി ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വീണ്ടും വ്യാപാരികളുടെ കത്ത്. നേരത്തെ വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി തള്ളിയിരുന്നു. ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (സി.ടി.ഐ) തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് വീണ്ടും കത്തെഴുതിയത്.
നവംബർ 1ന് റാംലീല മൈതാനിയിൽ 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന വൻ റാലി ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് സി.ടി.ഐ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘടകകക്ഷികളുമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് കത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സ്വകാര്യ കാറുകൾക്ക് പുറമെ 10 ലക്ഷം പ്രതിഷേധക്കാരുമായി 15,000 മുതൽ 20,000 വരെ ബസുകൾ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. റാംലീല മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമായാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ മൊത്ത-ചില്ലറ വ്യാപാര വിപണികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് സി.ടി.ഐ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
റാംലീല മൈതാനത്തേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ വഴികളും ഈ മാർക്കറ്റുകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മാർച്ചിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെ "പുറത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ" 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു.
"ഡൽഹിയിലെ ഓരോ വ്യാപാരിയോടും: ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കാർ മെട്രോ അടച്ചു, നമ്മുടെ റോഡുകൾ സീൽ ചെയ്തു, നമ്മുടെ തലസ്ഥാനം അടച്ചിട്ടു. മോഷണം പോയ വോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും സുരക്ഷിതമല്ല - നിങ്ങളുടെ കടയും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി പോലും," പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഹിന്ദിയിൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു. "നാലാം പ്രതിയായ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ മോദിയോട് പറയൂ, പ്രതിഷേധം 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിൽക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ മഹാരാലി കാരണം തലസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാപാര സീസണിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക വ്യാപാരികൾ പങ്കുവെച്ചു. തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന വൻ വാഹനവ്യൂഹം റാംലീല മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും വ്യാപാരികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചാന്ദ്നി ചൗക്ക്, ഭഗീരഥ് പാലസ്, ഖാരി ബാവോലി, സദർ ബസാർ, ചാവ്രി ബസാർ, കശ്മീരി ഗേറ്റ്, നബി കരീം, കരോൾ ബാഗ് തുടങ്ങിയ വിപണികളിലെ ബിസിനസിനെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.