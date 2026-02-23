Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവ്യാപാര കരാർ; ഇന്ത്യൻ...
    India
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 11:37 PM IST

    വ്യാപാര കരാർ; ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്‍റെ യു.എസ്​ സന്ദർശനം മാറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ട് മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ
    വ്യാപാര കരാർ; ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്‍റെ യു.എസ്​ സന്ദർശനം മാറ്റി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ക​ര​ത്തീ​രു​വ യു.​എ​സ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​അ​മേ​രി​ക്ക വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ വാ​ഷി​ങ്‌​ട​ൺ യാ​ത്ര മാ​റ്റി.

    വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദ​ർ​പ​ൺ ജെ​യി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, പു​തി​യ സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ട് മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടാ​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വ്യാ​പാ​ര പ്ര​തി​നി​ധി ജാ​മി​യേ​സ​ൺ ഗ്രി​യ​റി​ന്‍റെ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ത്രി​ദി​ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 23ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​രാ​റി​ന്‍റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​ര​ണ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, യു.​എ​സ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ട്രം​പി​ന് നേ​രി​ട്ട പ്ര​ഹ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ക​രാ​റി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ തീ​രു​വ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഉ​ള​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ 18 ആ​യി കു​റ​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ട്രം​പി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട​ത്.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം പു​തി​യ തീ​രു​വ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ന്നു​ത​ന്നെ അ​ത് 15 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. തീ​രു​വ​യി​ലെ കൂ​ട്ട​ലും കു​റ​ക്ക​ലും മൂ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് മാ​സ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UStradetrade dealIndia
    News Summary - Trade deal postpones Indian delegation's US visit
    Similar News
    Next Story
    X