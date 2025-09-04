Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി...
    India
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 12:06 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:06 AM IST

    നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര കരാർ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ

    ഐ​സ്‍ല​ൻ​ഡ്, ലേക്റ്റിൻസ്റ്റൈൻ, നോ​ർ​വേ, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ആണ് രാജ്യങ്ങൾ
    നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര കരാർ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നാ​ല് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫ്രീ ​ട്രേ​ഡ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (ഇ.​എ​ഫ്.​ടി.​എ) ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് നി​ല​വി​ൽ​വ​രും. വ്യാ​പാ​രം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ​സ്‍ല​ൻ​ഡ്, ലേക്റ്റിൻസ്റ്റൈൻ, നോ​ർ​വേ, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ.​എ​ഫ്.​ടി.​എ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് 10നാ​ണ് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും വ്യാ​പാ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ (ടി.​ഇ.​പി.​എ) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ക​രാ​റ​നു​സ​രി​ച്ച്, 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ത്തും. ഇ​തു​വ​ഴി 10 ല​ക്ഷം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ക​രം ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കും. സ്വി​സ് വാ​ച്ചു​ക​ൾ, ചോ​ക്ക​ലേ​റ്റു​ക​ൾ, വ​ജ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കു​റ​ഞ്ഞ തീ​രു​വ നി​ര​ക്കി​ലോ തീ​രു​വ ഇ​ല്ലാ​തെ​യോ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തും. സ്വ​ർ​ണ​മൊ​ഴി​കെ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 94.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, വാ​ച്ചു​ക​ൾ, സം​സ്ക​രി​ച്ച കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ക.

    ഇന്ത്യക്ക് തീരുവ ചുമത്താൻ വൈകിയത് മണ്ടരത്തമായി -ട്രംപ്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​ത് മ​ണ്ട​ത്തര​മാ​യെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മേ​ൽ ചു​മ​ത്തി​യ ചി​ല തീ​രു​വ​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് ട്രം​പി​​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തീ​രു​വ ഈ​ടാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ കാ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ഹാ​ർ​ലി ഡേ​വി​ഡ്‌​സ​ൺ മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം ട്രം​പ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ന് 200 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Trade agreementIndia Newsfree trade agreement
