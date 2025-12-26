Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഒരു കോടി രൂപ വിലയിട്ട...
    India
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 11:18 PM IST

    ഒരു കോടി രൂപ വിലയിട്ട മാവോ നേതാവ് ഗണേഷ് ഉയ്കെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    Maoist leader
    cancel
    camera_alt

    ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ഗണേഷ് ഉയ്കെ

    Listen to this Article

    ഭുവനേശ്വർ: തലക്ക് 1.1 കോടി വിലയിട്ട മാവോവാദി നേതാവ് ഗണേഷ് ഉയ്കെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരോധിത മാവോവാദി സംഘടനയുടെ ഒഡിഷ വിഭാഗം നേതാവായിരുന്ന ഉയ്കെക്ക് പുറമെ മറ്റ് അഞ്ച് മാവോവാദികളും രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലായി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2024 മുതൽ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാനതല ചുമതല വഹിച്ചുവരുകയായിരുന്നു.

    ബുധനാഴ്ച രാത്രി ബെൽഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഗുമ്മവന മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഛത്തിസ്ഗഢ് സ്വദേശികളായ രണ്ട് മാ​വോവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ചകപഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വനത്തിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഉയ്കെ അടക്കം നാലു പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

    തെലങ്കാനയിലെ ചെണ്ടൂർ മണ്ഡലിൽ പുല്ലെമല ഗ്രാമവാസിയായ 69കാരനായ ഉയ്കെ പക്ക ഹനുമന്തു, രാജേഷ് തിവാരി, ചംറു, റൂപ തുടങ്ങി വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇയാ​ൾക്കൊപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ടത് രജനി, സിമ, ഉമേഷ് എന്നിവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ തലക്ക് 1.65 ലക്ഷം രൂപ വീതം ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രഹസ്യ സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഒഡിഷ കാണ്ഡമാലിൽ 23 സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒഡിഷ പൊലീസ് സ്​പെഷൽ ഓപറേഷൻ ഗ്രൂപ്, സി.ആർ.പി.എഫ്, ബി.എസ്.എഫ് വിഭാഗങ്ങൾ പ​ങ്കെടുത്തു. സുരക്ഷാ സേനക്ക് ആളപായമില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Odishamaoist enconterMaoist LeaderEncounter
    News Summary - Top Maoist Leader Ganesh Uike Killed In Odisha Encounter
    Similar News
    Next Story
    X