അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു -ബജ്രംഗ് പൂനിയ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന താരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടരുതെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ബജ്റംഗ് പൂനിയ. എൻ.ഡി.ടി.വിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സമരം നടത്തുന്ന ഗുസ്തിതാരങ്ങളിലൊരാളായ പൂനിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അമിത് ഷായുമായി ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പൂനിയ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നാണ് അമിത് ഷാ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. പ്രതിഷേധം ഒരിക്കലും നിർത്തിവെക്കില്ല. അത് ഏത് രീതിയിൽ മു​ന്നോട്ടു കൊണ്ടു​ പോകണമെന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമിത് ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുതെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നിർദേശം. എന്നാൽ, കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചോരുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൂനിയ പറഞ്ഞു. അമിത് ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ആർക്കും തൃപ്തിയില്ലെന്നും പൂനിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"Told Not To Talk About It": Wrestler Bajrang Punia On Amit Shah Meet