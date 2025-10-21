Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Oct 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 7:18 AM IST

    ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്ന് മൂഹൂർത്ത വ്യാപാരം

    ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1.45 മുതൽ 2.45 വരെയാണ് മുഹൂർത്ത വ്യാപാരം
    Todays,Trading,Stock,Market,Busy,മുംബൈ, ദീപാവലി,സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച്
    മുംബൈ: ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിക്ക് അവധിയാണെങ്കിലും മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കും.

    ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1.45 മുതൽ 2.45 വരെയാണ് ഈ വർഷം മുഹൂർത്ത വ്യാപാരം. മുൻവർഷങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു. പുതുവർഷാരംഭം നിക്ഷേപത്തിനും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശുഭമുഹൂർത്തമാണെന്ന ഹിന്ദു വിശ്വാസമാണ് മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് 1957 മുതലും നാഷനൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് 1992 മുതലും മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിന് വേദിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഉ​ജ്ജയിൻ രാജാവായിരുന്ന വിക്രമാദിത്യൻ തുടക്കം കുറിച്ച കലണ്ടർ വർഷമാണ് സംവത്. സംവത്-2081 തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ച് പുതുവർഷം ആരംഭിക്കുകയാണിന്ന്. മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിൽ നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് ഉയരം താണ്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നിക്ഷേപകർക്കുള്ളത്.

    കറൻസി ഡെറിവേറ്റിവ് വിപണിക്കും രണ്ടുദിവസം അവധിയായിരിക്കും. എന്നാൽ, കമ്മോഡി ഡെറിവേറ്റിവ് വിഭാഗം ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും വൈകീട്ട് അഞ്ചു മുതൽ 11.55 വരെ പ്രവർത്തിക്കും.

