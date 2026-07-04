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    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്...
    India
    Posted On
    date_range 4 July 2026 2:58 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 2:58 PM IST

    തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ബംഗാൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യ

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    തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ബംഗാൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യ
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    കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ (ടി.എം.സി) പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യ രാജിവെച്ചു. പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും നേതാക്കളുടെ കൂട്ടരാജിയും തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് നിർണായകമായ ഈ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. താൻ വഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സംഘടനാപരമായ ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് അവർ രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യയെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയായി പാർട്ടി നിയമിച്ചിരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

    കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ വലിയ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ അഴിച്ചുപണികൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി മുതിർന്ന നേതാവായ സുബ്രത ബക്ഷിയെ മാറ്റി ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യയെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം പാർട്ടിയിൽ ഉടലെടുത്ത അസ്വസ്ഥതകളും ഗ്രൂപ്പ് പോരുകളും ഇനിയും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ രാജി. മമത ബാനർജിയുടെ അടുത്ത വിശ്വസ്തയായിരുന്ന ചന്ദ്രിമയുടെ പിന്മാറ്റം പാർട്ടിക്ക് വലിയൊരു ആഘാതം തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിന് പുറമെ പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് പാർട്ടിയിലെ വിമത നീക്കങ്ങളും മറുവശത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധികളും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചന്ദ്രിമയുടെ രാജി പാർട്ടിക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ്. നിലവിൽ ഈ സംഭവവികാസങ്ങളോട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാൻ തൃണമൂൽ നേതൃത്വം തയാറായിട്ടില്ല. ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്.

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    TAGS:Mamata BanerjeeWest BengalTrinamool CongressTMCChandrima S Bhattacharya
    News Summary - TMC's Bengal chief Chandrima Bhattacharya resigns
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