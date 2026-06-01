വിപ്പ് ലംഘിച്ചു, യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തില്ല; രണ്ട് തൃണമൂൽ എം.എൽ.എമാർക്ക് പുറത്താക്കൽ നോട്ടീസ്

വിപ്പ് ലംഘിച്ചു, യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തില്ല; രണ്ട് തൃണമൂൽ എം.എൽ.എമാർക്ക് പുറത്താക്കൽ നോട്ടീസ്text_fields
കൊല്ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എമാരായ സന്ദീപൻ സാഹ, ഋതബ്രത ബാനർജി എന്നിവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനും സംഘടനയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനും ഇരുവർക്കുമെതിരെ അടിയന്തരമായി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിട്ടും, പാർട്ടി നേതൃത്വം വിളിച്ചുചേർത്ത സുപ്രധാന യോഗങ്ങളിൽ ഇരു എം.എൽ.എമാരും തുടർച്ചയായി വിട്ടുനിന്നതായി പുറത്താക്കൽ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ (AITC) താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതായി പാർട്ടി ഉന്നതാധികാര സമിതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. "വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം, സന്ദീപൻ സാഹയെയും ഋതബ്രത ബാനർജിയെയും പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉടനടി പുറത്താക്കാൻ എ.ഐ.ടി.സി ഉന്നതാധികാര സമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു," പുറത്താക്കൽ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.
പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പദവികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇരുവർക്കും നഷ്ടമാകും. ഇവർ നടത്തിയ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ടീസിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെ കർശനമായ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷമാണ് നടപടിയെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തോട് സന്ദീപൻ സാഹയോ ഋതബ്രത ബാനർജിയോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register