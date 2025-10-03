മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകൻ ടി.ജെ.എസ് ജോർജ് അന്തരിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും എഴുത്തുകാരനും ജീവചരിത്രകാരനും വാഗ്മിയുമായ ടി.ജെ.എസ് ജോര്ജ് അന്തരിച്ചു. 97 വയസ്സായിരുന്നു. വാര്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടര്ന്ന് ബംഗളൂരിലെ വസതിയില് വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.
മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്ന ടി.ടി ജേക്കബിന്റെയും ചാചിയാമ്മ ജേക്കബിന്റെയും മകനായി 1928 മെയ് ഏഴിനായിരുന്നു തയ്യില് ജേക്കബ് സോണി ജോര്ജ് എന്ന ടി.ജെ. എസ്. ജോര്ജിന്റെ ജനനം. പത്തനംതിട്ട തുമ്പമൺ സ്വദേശിയാണ്.
ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം മാധ്യമപ്രവര്ത്തനം നടത്തി. 1950 ല് ബോംബെയിലെ ഫ്രീ പ്രസ് ജേര്ണലിലാണ് പത്രപ്രവര്ത്തനജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്റര്നാഷണല് പ്രസ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദി സെര്ച്ച്ലൈറ്റ്, ഫാര് ഈസ്റ്റേണ് എക്കണോമിക് റിവ്യൂ, ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായി പ്രവര്ത്തിച്ചു. ഹോംങ്കോങില് നിന്നുള്ള ഏഷ്യാവീക്കിന്റെ സ്ഥാപക പത്രാധിപരായിരുന്നു.
എം.എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി, നര്ഗീസ്, വി.കെ കൃഷ്ണമേനോന്, പോത്തന് ജോസഫ്, ലീക്വാന് യ്യൂ തുടങ്ങിയവരുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു. ഓര്മക്കുറിപ്പ് ഘോഷയാത്ര ഉള്പ്പെടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി 20ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങള് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2011ൽ രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. സ്വദേശാഭിമാനി - കേസരി അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
