10 ടൺ സ്വർണം, 15,938 കോടി രൂപ: തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തു വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ട്രസ്റ്റ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അമരാവതി: തിരപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ദേവസ്വത്തിന്റെ ധവള പത്രം. തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനമാണ് സ്ഥിര നിക്ഷേപവും സ്വർണ നിക്ഷേപവും അടക്കമുള്ള സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വെളി​പ്പെടുത്തിയത്.

ദേശസാത്കൃത ബാങ്കുകളിലായി 10.3 ടൺ സ്വർണ നിക്ഷേപം ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ടെന്ന് ​​ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി. 5,300 കോടി രൂപ വില വരുന്നതാണ് ഈ നിക്ഷേപം. 15,938 കോടി രൂപയുടെ പണ നിക്ഷേപവും ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. ആകെ 2.26 ലക്ഷം കോടി മൂല്യം വരുന്ന സ്വത്തു വകകളാണ് ​ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളതെന്നും തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം ധവളപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ 960 ഓളം ഇടങ്ങളിലായി ആകെ 7123 ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട്. ഭക്തരുടെ വഴിപാടുകൾ വഴിയും ക്ഷേത്രം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും വഴി ലഭിച്ച വരുമാനമാണിതെന്നും ധവള പത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധിക ഫണ്ടുകൾ ​ആന്ധ്ര പ്രദേശ് സർക്കാറിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനും ബോർഡംഗങ്ങളും തീരുമാനിച്ചുവെന്ന വാർത്തകളെ ട്രസ്റ്റ് നിഷേധിച്ചു. അധിക തുക ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് അറിയിച്ചു. Show Full Article

