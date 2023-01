കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കൊളീജിയം ശിപാർശകൾ; അതൃപ്തി അറിയിച്ച് സുപ്രീം കോടതി, സമയക്രമം പാലിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ജഡ്ജി നിയമനത്തിനുള്ള കൊളീജിയം ശിപാർശകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ അംഗീകാരം കാത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ശിപാർശകളിലില്ലാത്ത പേരുകൾ കേന്ദ്രം നിർദേശിക്കുകയാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുകാരണം അർഹരായവർ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, ശിപാർശകളിൽ സമയബന്ധിതമായി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മൂന്നു ദിവസത്തിനകം 44 ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമന ശിപാർശയിൽ നടപടിയാകുമെന്നും അന്‍റോർണി ജനറൽ ആർ. വെങ്കട്ടരമണി അറിയിച്ചു. ജഡ്ജി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാറിനുമിടയിൽ അസ്വാരസ്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണിത്. ഹൈകോടതി കൊളീജിയത്തിൽ നിന്നുള്ള 104 നിയമന ശിപാർശകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ മുന്നിലുള്ളതെന്ന് എ.ജി അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 44 എണ്ണം ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് കൊളീജിയത്തിന് അയക്കും. ബാക്കിയുള്ളവയും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി അഞ്ച് പേരെ നിയമിക്കാനുള്ള സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയത്തിന്‍റെ ശിപാർശയിൽ തീരുമാനം എന്തായെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. കൗൾ ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നും എ.ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. Show Full Article

News Summary -

Timelines Will Be Followed, Pending Collegium Recommendations Will Be Cleared Soon