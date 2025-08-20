Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം...
    India
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 2:18 PM IST

    ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മൂന്ന് മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മൂന്ന് മരണം
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ദാരിഗംജിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മൂന്ന് മരണം. ​ബുധനാഴ്ച ഉച്ച 12.14ഓടെയാണ് സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ സദ്ഭവ്ന പാർക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് നിലയും മുകളിലെ രണ്ട് നിലയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം തകർന്നതായും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് (ഡി.എഫ്.എസ്) അറിയിച്ചു. മൂന്ന് പേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാ ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 12ന് ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:New Delhibuilding collapseLatest News
    News Summary - Three people dead in building collapse in Delhi's Daryaganj
    Similar News
    Next Story
    X