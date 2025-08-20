ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മൂന്ന് മരണം

Begin typing your search above and press return to search.
20 Aug 2025 2:18 PM IST
20 Aug 2025 2:18 PM IST
ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മൂന്ന് മരണംtext_fields
News Summary - Three people dead in building collapse in Delhi's Daryaganj
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ദാരിഗംജിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മൂന്ന് മരണം. ബുധനാഴ്ച ഉച്ച 12.14ഓടെയാണ് സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ സദ്ഭവ്ന പാർക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് നിലയും മുകളിലെ രണ്ട് നിലയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം തകർന്നതായും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് (ഡി.എഫ്.എസ്) അറിയിച്ചു. മൂന്ന് പേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാ ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 12ന് ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
