Madhyamam
    India
    23 Oct 2025 10:27 AM IST
    23 Oct 2025 10:27 AM IST

    ബംഗളൂരുവിൽ സ്ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം വീട് കൊള്ളയടിച്ചു; മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    ബംഗളൂരുവിൽ സ്ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം വീട് കൊള്ളയടിച്ചു; മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ വെസ്റ്റ്ബംഗാൾ സ്വദേശിനിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ശേഷം വീട് കൊള്ളടിച്ച മൂന്ന് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത്. യുവതി താമസിക്കുന്ന വീടിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ 5 പേർ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിക്കുകയും 2 മൊബൈൽ ഫോണുകളും 25,000 രൂപയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരയെകൂടാത ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് കുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

    പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ളവരാണ് അക്രമികൾ. പ്രതികളിൽ മൂന്നു പേർ നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. 2 പേർ ഒളിവിലും. അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഡി.എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചു. ബലാൽസംഗം, കവർച്ച തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ് നിലവിൽ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

    TAGS:Crime NewsSexual AssaultBangalore
