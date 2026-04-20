Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഹരിയാനയിൽ ഒരു...
    India
    Posted On
    date_range 20 April 2026 6:39 PM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 6:39 PM IST

    ഹരിയാനയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ച നിലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ഛണ്ഡിഗഢ്: ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്ര ജില്ലയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രേംനഗർ കോളനിയിലെ റെയിൽവേ മെയിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജതീന്ദർ കുമാർ (30), ഭാര്യ മഞ്ജു (28), മകൾ അദ്വിക എന്നിവരെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. ഇത് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. `സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നു' കൃഷ്ണ ഗേറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്.എച്ച്.ഒ ബൽജിത് സിംഗ് കൂട്ടിചേർത്തു.കുട്ടിയുടെ വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് കുടുംബം കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ദമ്പതികൾ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 6:30 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഫാനിൽ തൂങ്ങി നിന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ താഴെയിറക്കി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ജതീന്ദറിന്റെ പിതാവും റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരുന്ന മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ആറ് മാസം മുമ്പാണ് മരണപ്പെട്ടത്. നിലവിൽ ജതീന്ദറിന്റെ അമ്മ ബിംല ദേവി മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. ജതീന്ദറിന്റെ സഹോദരൻ പ്രതീക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കാനഡയിലാണ് താമസം. പ്രാഥമിക നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsHariyanaDeathnewsfamily death
