എത്യോപ്യയിൽ ബന്ദികളാക്കിയ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളായ മൂന്നുപേർ മോചിതരായി

എത്യോപ്യയിൽ ബന്ദികളാക്കിയ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളായ മൂന്നുപേർ മോചിതരായിtext_fields
അഹമ്മദാബാദ്: അമേരിക്കയിലേക്ക് അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കവെ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ എത്യോപ്യയിൽ തടങ്കലിലായിരുന്ന ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർ മോചിതരായി. വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈയിലെത്തിയ ഇവർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മെഹ്സാന സ്വദേശി ഋത്വിക് ജൻസാരി, ഗോജാരിയ സ്വദേശിനി മംമ്ത ചാവ്ഡ, ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശിനി മയൂരി എന്നിവരാണ് എത്യോപ്യയിൽ തടങ്കലിലായിരുന്നത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചതെന്ന് കുടുംബവും പൊലീസും അറിയിച്ചു.
ഇവരുടെ മോചനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മോചനദ്രവ്യം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 20നാണ് മൂവരും അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. കാഡിയിലെ ദംഗർവ സ്വദേശിയായ അൽപേഷ് എന്ന ഏജന്റിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു യാത്ര. ജയ്പൂരിൽനിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കും അവിടെനിന്ന് എത്യോപ്യൻ തലസ്ഥാനമായ അഡിസ് അബാബയിലേക്കും ഇവരെ എത്തിച്ചതായാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ജി.എസ്.എഫ് ക്യാമ്പിൽ തടങ്കലിലാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം.
യാത്രക്കിടെ ഇവരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് മെഹ്സാന പൊലീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കൈമാറി. തടങ്കലിലാക്കിയവരുമായി കുടുംബത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫോൺ സംഭാഷണവും നടത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ അധികൃതരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് എത്യോപ്യൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ നടപടികൾക്കൊടുവിലാണ് മൂന്നുപേരെയും മോചിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നു.
ഗുജറാത്തിൽനിന്നുള്ളവർ അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനായി അപകടകരമായ രാജ്യാന്തര മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങളിലൊന്ന് മാത്രമാണിത്.
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