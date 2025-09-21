Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Sept 2025 10:58 PM IST
    21 Sept 2025 10:58 PM IST

    സു​ബീ​ൻ ഗാർഗിന് ആയിരങ്ങളുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി

    ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മൃതദേഹം ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പൊതുദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ

    തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകർ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​രെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി, അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ​ഗാ​യ​ക​ൻ സു​ബീ​ൻ ​ഗാ​ർ​​ഗി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സ്വ​ദേ​ശ​മാ​യ ​ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന വെ​യി​ലി​ൽ ഏ​റെ​നേ​ര​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ പേ​ട​കം ഭോ​ഗേ​ശ്വ​ർ ബ​റു​വ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​യു​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മ​ഴ പെ​യ്ത​ത് ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണീ​ർ​പ്പെ​യ്ത്തു​പോ​ലെ​യാ​യി. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും പ്ര​ശ​സ്ത ഫാ​ഷ​ൻ ഡി​സൈ​ന​റു​മാ​യ ഗ​രി​മ, അ​വ​രു​ടെ സ്നേ​ഹം ചൊ​രി​ഞ്ഞ​തി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​രോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ സ്കൂ​ബാ ഡൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ​യാ​ണ് സു​ബീ​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ര​ണം.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​ണാ​നും അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ജ​ന​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്. അ​സ​മീ​സ്, ബം​ഗാ​ളി, ഹി​ന്ദി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച ​ഗാ​യ​ക​നാ​ണ് സു​ബീ​ൻ ​ഗാ​ർ​​ഗ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​വ​രെ സു​ബീ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ഭോ​ഗേ​ശ്വ​ർ ബ​റു​വ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

