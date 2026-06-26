'കുട്ടികളെയും വിദ്യാലയങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം'; യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി ഇന്ത്യ

'കുട്ടികളെയും വിദ്യാലയങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം'; യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി ഇന്ത്യtext_fields
ആയുധപ്പുരകളും യുദ്ധക്കളങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ഭാവി തകർക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ നിർണായകമായ നിലപാടുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. സായുധ സംഘട്ടനങ്ങൾ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെയും കുട്ടികൾക്ക് നേരെയും അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധ ഇളവും നൽകരുതെന്നും അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കർശനമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കാതെയുള്ള വെറും സുരക്ഷാ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം പൂർത്തിയാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധകാലത്തും സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരേണ്ട ഒന്നാണ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ഹരീഷ് പർവതനേനി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ആയുധമേന്തിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും കുട്ടികളുടെ പഠിക്കാനും വളരാനുമുള്ള അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകും. എന്നാൽ, സ്കൂളുകൾ ബോംബിട്ട് തകർക്കുകയും കുട്ടികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ശിക്ഷയും കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാഴ്ച തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോളതലത്തിൽ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഈ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. യുദ്ധമേഖലകളിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ 44 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 47 കോടിയിലധികം കുട്ടികൾ ഇന്ന് യുദ്ധത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 8.5 കോടിയിലധികം കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം മനുഷ്യരാശിയുടെ കൂട്ടായ പരാജയത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയെ എങ്ങനെ നന്മക്കായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് ഇന്ത്യ മികച്ച മാതൃകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ 'ദിക്ഷ' പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ യുദ്ധമേഖലകളിലും കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്താം എന്ന് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വലിയ പാലമായി വർത്തിക്കും.
ഇതുകൂടാതെ, യുദ്ധവും പട്ടിണിയും കാരണം പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ അഭയാർത്ഥി കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ എന്നും വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തകർന്നടിഞ്ഞ യുദ്ധമേഖലകളിൽ സ്കൂളുകളും തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും പുനർനിർമിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ എന്നും സജീവ പങ്കാളിയാണെന്നും സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ഇന്ത്യ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
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