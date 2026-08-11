Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ...
    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 12:07 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 12:07 AM IST

    തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഓം ബിർളയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഓം ബിർളയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    കേരള നിയമസഭ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയെ സന്ദർശിക്കുന്നു

    ന്യൂഡൽഹി: കേരള നിയമസഭ സ്പീക്കറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    രാവിലെ 11.45ന് പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിലെത്തിയ തിരുവഞ്ചൂരിനെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യു.ഡി.എഫ് എം.പിമാരായ ബെന്നി ബെഹനാൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ജെബി മേത്തർ, ഡീൻ കുര്യക്കോസ്, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ഹൈബി ഈഡൻ, രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ആന്റോ ആൻറണി, ഷാഫി പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

    സ്പീക്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇവരോടൊപ്പം കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ശശി തരൂർ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Lok Sabha Speakerthiruvanjoor radhakrishnanOm Birla
    News Summary - Thiruvanjoor Radhakrishnan meets Lok Sabha Speaker Om Birla
    Similar News
    Next Story
    X