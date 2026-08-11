തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഓം ബിർളയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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Posted Ondate_range 11 Aug 2026 12:07 AM IST
Updated Ondate_range 11 Aug 2026 12:07 AM IST
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഓം ബിർളയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - Thiruvanjoor Radhakrishnan meets Lok Sabha Speaker Om Birla
ന്യൂഡൽഹി: കേരള നിയമസഭ സ്പീക്കറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
രാവിലെ 11.45ന് പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിലെത്തിയ തിരുവഞ്ചൂരിനെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യു.ഡി.എഫ് എം.പിമാരായ ബെന്നി ബെഹനാൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ജെബി മേത്തർ, ഡീൻ കുര്യക്കോസ്, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ഹൈബി ഈഡൻ, രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ആന്റോ ആൻറണി, ഷാഫി പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
സ്പീക്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇവരോടൊപ്പം കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ശശി തരൂർ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.
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