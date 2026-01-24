Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതിരുപ്പതിയിൽ നടന്നത്...
    India
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 8:37 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 8:37 PM IST

    തിരുപ്പതിയിൽ നടന്നത് 250 കോടിയുടെ കുംഭകോണമെന്ന് കുറ്റപത്രം; വാങ്ങിയത് 68 ലക്ഷം കിലോ വ്യാജ നെയ്യ്

    text_fields
    bookmark_border
    തിരുപ്പതിയിൽ നടന്നത് 250 കോടിയുടെ കുംഭകോണമെന്ന് കുറ്റപത്രം; വാങ്ങിയത് 68 ലക്ഷം കിലോ വ്യാജ നെയ്യ്
    cancel
    Listen to this Article

    ചെന്നൈ: ​തിരുപ്പതി ലഡ്ഡു കുംഭകോണം 250 കോടിയുടേതെന്ന് സി.ബി.ഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ. സി.ബി.ഐയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

    തിരുമല-തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്ത് മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനിടെ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് 68 ലക്ഷം കിലോ വ്യാജ നെയ്യാണെന്നും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്.

    നെല്ലൂര്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കോടതിയിലാണ് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 36 പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത്.

    ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബോലേ ബാബ ഡയറി ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. കേസിലെ പരാതിക്കാരനെയും പ്രതിയാക്കിയാണ് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം ജനറല്‍ മാനേജര്‍ പി കെ മുരളീകൃഷ്ണയെ എസ്‌.ഐ.ടി പ്രതി ചേര്‍ത്തു. 2024 ഒക്ടോബറിലാണ് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശപ്രകാരം സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Thiruppathi TempleLadduandhrapradeshCBI
    News Summary - thiruppathi laddu scandel chargesheet
    Similar News
    Next Story
    X