കൽത്തൂണിൽ തെളിച്ചില്ല: തിരുപ്പറകുൺറത്ത് ദീപം തെളിയിച്ചത് പതിവ് സ്ഥലത്ത്; സമ്മർദത്തിന് കീഴടങ്ങാതെ വിജയ്text_fields
മധുര: തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര തിരുപ്പറകുൺറം മലയിൽ കാർത്തിക ദീപം പതിവ് സ്ഥലത്ത് തെളിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന ദീപാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണ്ണാമലൈ കുന്നിലെ ഉച്ചി പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലാണ് ദീപം തെളിച്ചത്. ഏറെ വിവാദമായ കൽത്തൂണിൽ ഇത്തവണ ദീപം തെളിച്ചില്ല.
കൽത്തൂണിൽ തന്നെ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കൽത്തൂണിൽ ദീപം തെളിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. ഇതേത്തുടർന്ന് തിരുപ്പറകുൺറം മലയുടെ പരിസരത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്.
തിരുപ്പറകുൺറം മലയിലെ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തവണ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. കൽത്തൂണിൽ ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നതോടെ വിഷയം കോടതികളിലേക്കെത്തിയിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൽത്തൂണിൽ ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഹിന്ദു സംഘടനകളിലെ ഒരു വിഭാഗം. എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പതിവ് ആചാരപ്രകാരമുള്ള സ്ഥലമായ ഉച്ചി പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലാണ് ദീപം തെളിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചില ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ മലയുടെ പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടുകയും കൽത്തൂണിൽ തന്നെ ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, തിരുപ്പറകുൺറം സംഘർഷാവസ്ഥക്കിടെ നിരോധനാജ്ഞയുടെ പേരിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി തടങ്കലിലാക്കിയ എല്ലാവരെയും ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് ഉത്തരവിറക്കി. കാർത്തിക ദീപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ജില്ലാ കലക്ടർ, പൊലീസ് കമീഷണർ, ക്ഷേത്ര അധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളും പാലിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മധുര ജില്ലാ കലക്ടർ നിഷാന്ത് കൃഷ്ണയാണ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്.എസ്) 163-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു നടപടി.
ഇതിനുപുറമെ, സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ പരസ്യമായി ലംഘിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി കോടതി ജോൺ ഡോ ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, കോടതി ഉത്തരവുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നതിന് വിലക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തത വരുത്തി.