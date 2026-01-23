Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതിരുപ്പറകുൺറം...
    India
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 11:13 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 11:13 PM IST

    തിരുപ്പറകുൺറം ക്ഷേത്രം: കേന്ദ്രത്തിനും തമിഴ്നാടിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസ്

    text_fields
    bookmark_border
    തിരുപ്പറകുൺറം ക്ഷേത്രം: കേന്ദ്രത്തിനും തമിഴ്നാടിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസ്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ തി​രു​പ്പ​റ​കു​ൺ​റം ക്ഷേ​ത്രം ആ​ർ​ക്ക​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ.​എ​സ്.​ഐ) ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദീ​പ​ത്തൂ​ണി​ൽ ദി​വ​സ​വും ദീ​പം തെ​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര, ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും എ.​എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി.

    ഹി​ന്ദു ധ​ർ​മ പ​രി​ഷ​ത്താ​ണ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ദീ​പം തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് ജ​നു​വ​രി ആ​റി​ന് മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ച വി​വ​ര​വും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ, വി​പു​ൽ എം. ​പ​ഞ്ചോ​ളി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamil NaduThiruparankundram
    News Summary - Thiruparakunram Temple: Supreme Court issues notice to Centre and Tamil Nadu
    Similar News
    Next Story
    X