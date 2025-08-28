Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 6:47 AM IST

    എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി

    കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​നം ജ​സ്റ്റി​സ് നാ​ഗ​ര​ത്ന​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്
    Justice Vipul Manubhai Pancholi
    ജ​സ്റ്റി​സ് മ​നു​ഭാ​യ് പ​ഞ്ചോ​ളി​

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കൊ​ളി​ജീ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചും സീ​നി​യോ​റി​റ്റി മ​റി​ക​ട​ന്നും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ജ​ഡ്ജി​യെ കൂ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം. കൊ​ളീ​ജി​യം അം​ഗ​മാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ത​ല​ത്തി​ൽ സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യി​ൽ 57ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള നി​ല​വി​ൽ പ​ട്ന ​ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സാ​യ മ​നു​ഭാ​യ് പ​ഞ്ചോ​ളി​യെ ജ​ഡ്ജി​യാ​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ അ​ഞ്ചം​ഗ കൊ​ളീ​ജി​യം ന​ൽ​കി​യ ശി​പാ​ർ​ശ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ജ​ഡ്ജി​യെ കൂ​ടി നി​യ​മി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​കെ 34 ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ള്ള സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം മൂ​ന്നാ​യി. അ​വ​സാ​നം നി​യ​മി​ത​രാ​യ ര​ണ്ട് ജ​ഡ്ജി​മാ​രും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തും. ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ലോ​ക് അ​രാ​ഥെ​​യെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ​യും കേ​ന്ദ്രം ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    സീ​നി​യോ​റി​റ്റി, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്രാ​തി​നി​ധ്യം, യോ​ഗ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു ജ. ​നാ​ഗ​ര​ത്ന​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ്. ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ജാ​രി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​യ​മി​ത​നാ​യി മൂ​ന്നു മാ​സം തി​ക​യും മു​മ്പ് ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ജ​ഡ്ജി​യാ​യി വ​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ളെ​ക്കൂ​ടി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് ജ​സ്റ്റി​സ് നാ​ഗ​ര​ത്ന ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    യോ​ഗ്യ​രാ​യ പ​ല​രെ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്നും ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, വി​ക്രം നാ​ഥ്, ജെ.​കെ. മ​ഹേ​ശ്വ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി.

    പ​ഞ്ചോ​ളി​യു​ടെ പേ​ര് ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് മാ​സം ചേ​ർ​ന്ന കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ പ​ട്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പ​ദ​വി​യി​ലു​ള്ള അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വി​പു​ൽ പ​ഞ്ചോ​ളി ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ​ൈഹേ​കാ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം 2014 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജ​ഡ്ജി​യാ​ക്കു​ക​യും 2016ൽ ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2023ൽ ​പ​ട്ന ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മാ​റ്റി.

