22 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്.ഐ.ആർ മൂന്നാംഘട്ടം ഉടൻ

22 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്.ഐ.ആർ മൂന്നാംഘട്ടം ഉടൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ (എസ്.ഐ.ആർ) മൂന്നാം ഘട്ടം വരുംദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ നടക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർമാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എസ്.ഐ.ആർ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് ഉത്തരവ് നൽകിയത്.
ഇതിനകം കേരളം ഉൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് എസ്.ഐ.ആർ പൂർത്തിയായത്. എസ്.ഐ.ആറിന്റെ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ 22 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഫെബ്രുവരി 19ന് കമീഷൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം.
