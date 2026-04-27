Madhyamam
    date_range 27 April 2026 11:28 PM IST
    date_range 27 April 2026 11:28 PM IST

    ‘കോടീശ്വരന്മാർക്ക് ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് ബി.ജെ.പിക്ക് എം.പിമാരെയുണ്ടാക്കി’

    ‘ആ​പി’​നെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച് കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്
    ബി.ജെ.പി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ല​യി​ച്ച ഏ​ഴ് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി എം.​പി​മാ​രു​ടെ രേ​ഖ​യി​ലു​ള്ള സ​മ്പ​ത്ത് മാ​ത്രം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രാ​ള​ു​ടെ മാ​ത്രം ശ​രാ​ശ​രി ആ​സ്തി 818.5 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന പേ​ര് മാ​റ്റി കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച് കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്. പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ ഒ​രു കാ​ല​ത്തും ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത 6.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ആ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ 85.7 ശ​ത​മാ​നം പ്രാ​തി​നി​ധ്യം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​പ് കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​റ്റ​തി​ന്റെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക ഫ​ല​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് അ​ജ​യ് മാ​ക്ക​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ട​ന്നാ​​ക്ര​മി​ച്ചു.

    ഈ ​ഏ​ഴു​പേ​രു​ടെ​യും സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ മൊ​ത്തം ആ​സ്തി നോ​ക്കി അ​തി​ന്റെ ശ​രാ​ശ​രി 818.5 കോ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് മാ​ക്ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2017ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ടു​പോ​യ സു​ശീ​ൽ ഗു​പ്ത എ​ന്ന കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കെ​ജ്‍രി​വാ​ൾ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ സീ​റ്റ് ന​ൽ​കി. പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ണി​നും യോ​ഗേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വി​നും പ്ര​ഫ​സ​ർ ആ​ന​ന്ദ് കു​മാ​റി​നും അ​ശു​തോ​ഷി​നും കു​മാ​ർ വി​ശ്വാ​സി​നു​മൊ​ന്നും രാ​ജ്യ​സ​ഭാ സീ​റ്റ് ന​ൽ​കാ​തെ​യാ​ണ് ആ​സ്തി നോ​ക്കി ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി ടി​ക്ക​റ്റ് വി​റ്റ​ത്. സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം രാ​ജ്യ​സ​ഭ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ എം.​പി​മാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് ഇ​നി​യു​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും പ​ണം ന​ൽ​കി ടി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ​വ​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ജ​യ് മാ​ക്ക​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പ​ണം വാ​ങ്ങി രാ​ജ്യ​സ​ഭ ടി​ക്ക​റ്റ് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ എം.​പി​മാ​രാ​യ ഏ​ഴ് രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​തെ​ന്നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ബി ​പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് എ ​പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:AAPTicketsMPsMillionairesBJP
    News Summary - 'They sold tickets to millionaires and created MPs for the BJP'
