    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 5:19 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 5:37 PM IST

    ജി.എസ്.ടി ഇളവ് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും, രാജ്യത്തെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും -പ്രധാനമന്ത്രി

    ജി.എസ്.ടി ഇളവ് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും, രാജ്യത്തെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും -പ്രധാനമന്ത്രി
    പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു

    ന്യൂഡൽഹി: ജി.എസ്.ടി സേവിങ്സ് ഉത്സവത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകുമെന്നും പുതിയ ഇളവ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മധ്യവർഗം, യുവാക്കൾ, കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും രാജ്യത്തിന്‍റെ വളർച്ചക്ക് ഊർജം നൽകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വരുന്നത്. ഈ പരിഷ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ വികാസത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പലവിധ നികുതികൾ ഏകീകരിക്കാൻ ജി.എസ്.ടിക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നവരാത്രി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്.

    “നവരാത്രിയുടെ ആദ്യദിനം തന്നെ പുതിയ ജി.എസ്.ടി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലാകും. ഇന്ത്യ മറ്റൊരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പുതിയ ജി.എസ്.ടി ഘടന നടപ്പാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുണമുണ്ടാകും. നാളെ മുതൽ സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും ഇത്. മധ്യവർഗം, യുവാക്കൾ, കർഷകർ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിറവേറ്റപ്പെടും. നികുതി ഭാരത്തിൽനിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മോചനം ഉണ്ടാകും.

    പല തരം നികുതികള്‍ സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ്. നികുതി ഘടന ലഘൂകരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതിയെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ പരിഷ്‌കാരത്തിലൂടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആശങ്കകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയും. 99 ശതമാനം സാധനങ്ങളും അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന നികുതിയിലെത്തും. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.

    നാളെ മുതൽ അഞ്ച്, 18 ശതമാനം നികുതി സ്ലാബുകള്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. പതിറ്റാണ്ടുകളായി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികളും വിവിധ നികുതികളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്ട്രോയ്, പ്രവേശന നികുതി, വിൽപ്പന നികുതി, എക്‌സൈസ്, വാറ്റ്, സേവന നികുതി എന്നിങ്ങനെ ഡസൻ കണക്കിന് നികുതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അവയെല്ലാം ജി.എസ്.ടിയിൽ ലയിപ്പിക്കാനായത് വലിയ കാര്യമാണ്” -പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    ജി.എസ്​.ടി: മാറ്റമിങ്ങനെ

    ഏ​ഴു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്ന നി​കു​തി ഘ​ട​ന​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​യാ​ണ് തിങ്കളാഴ്ച ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ നാ​ല്​ സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഇ​നി ര​ണ്ടാ​യി ചു​രു​ങ്ങും. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഞ്ച്, 18 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന സ്ലാ​ബു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​തു​ക്കി. 12, 28 സ്ലാ​ബു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലാ​വും. 28 ശ​ത​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളും പു​തു​ക്കി​യ നി​കു​തി നി​ര​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ടാ​ക്‌​സ് ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ബി​ല്ലി​ങ്​ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. നി​കു​തി​യി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റോ​ക്കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ലെ ​ക്ലോ​സി​ങ് സ്റ്റോ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. നി​കു​തി കു​റ​വി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ഫ​ലം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണം. നി​കു​തി ബാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്റ്റോ​ക്കി​ന്റെ ഇ​ൻ​പു​ട് ടാ​ക്‌​സ് ക്രെ​ഡി​റ്റ് റി​വേ​ഴ്‌​സ​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    സി​ഗ​ര​റ്റ്, ബീ​ഡി, ഗു​ഡ്ക, പാ​ൻ​മ​സാ​ല, ലോ​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​കു​തി 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പി​ന്നീ​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും. ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി തു​ട​രാം. നേ​ര​ത്തെ വി​ല്‍പ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ റീ ​ലേ​ബ​ലി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യം അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷം മാ​ര്‍ച്ച് 31 വ​രെ നീ​ട്ടി​യ​ത്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. നി​ര​ക്കി​ള​വ് പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ഇ​ള​വു​ണ്ട്.

