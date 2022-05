cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ചെന്നൈ: ഭർതൃവീട്ടിൽ ശുചിമുറിയില്ലാത്തതിൽ മനംനൊന്ത്​ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കടലൂർ അരിസിപെരിയങ്കുപ്പം സ്വദേശിനി രമ്യ ( 27) ആണ്​ ജീവനൊടുക്കിയത്​. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ ആറിനാണ്​ കാർത്തികേയനെ രമ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത്​. ഇരുവരുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. ഭർതൃവീട്ടിൽ ശുചിമുറിയില്ലെന്ന്​ അറിഞ്ഞതോടെ രമ്യ ഭർത്താവുമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നു. കടലൂരിൽ ടോയ്​ലെറ്റ്​ സൗകര്യമുള്ള വീട്​ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒന്നിച്ച്​ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കിയ രമ്യ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. രമ്യയുടെ മാതാവ്​ മഞ്​ജുള നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ്​ കേസെടുത്തു. Show Full Article

There is no toilet in the husband's house; Newlywed commits suicide in Tamil Nadu