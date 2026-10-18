'ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ത്രീകൾക്കുനേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൽ സെക്ഷൻ 69 പ്രകാരം കേസില്ല, അത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്'; പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകി അലാഹാബാദ് ഹൈകോടതി

'ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ത്രീകൾക്കുനേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൽ സെക്ഷൻ 69 പ്രകാരം കേസില്ല, അത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്'; പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകി അലാഹാബാദ് ഹൈകോടതിtext_fields
ലഖ്നോ: രാജ്യത്തെ നിയമരംഗത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിർണായക ഉത്തരവിലൂടെ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിത ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 69-ന്റെ നിയമപരമായ 'സ്ത്രീ' എന്ന നിർവചനം അനുസരിച്ച് വരില്ലെന്ന് അല്ലാഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി. വ്യാജ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയോ വഞ്ചനാപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ (ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് താഴെ വരുന്നവ) തടയുന്നതാണ് ബി.എൻ.എസ് സെക്ഷൻ 69. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ കുമാർ സിങ് ദേശ്പാലാണ് ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
ബറേലി ജില്ലയിലെ ഇജ്സത്നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായ മൊഹമ്മദ് സാക്കിറിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒക്ടോബർ 15-ലെ ഉത്തരവിലാണ് ഈ നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ത്രീയുമായി പ്രതി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി എന്നായിരുന്നു കേസ്. എന്നാൽ, 2019-ലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.
ജനനസമയത്ത് പുരുഷനായി ജനിച്ച വ്യക്തി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ സ്ത്രീയോ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചോ മാറിയാലും അവർ നിയമപരമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുകയെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബി.എൻ.എസ് സെക്ഷൻ 69-ൽ പറയുന്ന 'സ്ത്രീ' എന്ന പദത്തിൽ ജന്മനാ സ്ത്രീയായ വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് കോടതി വിശദീകരിച്ചു. പരാതിക്കാരിയായ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിത തനിക്ക് ജനനസമയത്ത് പുരുഷലിംഗമായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് 2023 ഏപ്രിൽ 11-ന് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. താൻ തന്റെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിയോട് മുൻകൂട്ടി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഈ കേസിൽ മെഡിക്കൽ പാനൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ബി.എൻ.എസിലെ ബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ത്രീകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മുമ്പ് ശിപാർശ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പാർലമെന്റ് ആ ശിപാർശ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും 'സ്ത്രീ' എന്ന നിർവചനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നിയമപരമായ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഈ കേസിൽ സെക്ഷൻ 69 നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
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