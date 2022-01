cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ത്തി​ല്‍ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് കോ​ഴ്‌​സി​ന് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക്വോ​ട്ട​യി​ല്‍ അ​ധി​ക​മാ​യി 160 സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ. ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പു​രി​ലെ പു​തി​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ കോ​ഴ്‌​സ് അ​നു​മ​തി​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി‍​ന്‍റെ അ​പേ​ക്ഷ അ​ടു​ത്തി​ടെ നാ​ഷ​ന​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ (എ​ന്‍.​എം.​സി.) അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ ഇ​വി​ടെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ല്‍ 100 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ 150 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള​തി​ല്‍ 60 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ (40 ശ​ത​മാ​നം) സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക്വോ​ട്ട​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക്വോ​ട്ട​യി​ല്‍ 160 എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് സീ​റ്റു​ക​ള്‍ അ​ധി​കം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു, ഹാ​വേ​രി, ഗ​ദ​ഗ് എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ പു​തി​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ എ​ന്‍.​എം.​സി​യു​ടെ മു​മ്പാ​കെ​യു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് കോ​ഴ്‌​സി​നു​ള്ള കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ജ​നു​വ​രി 27ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് മാ​ര്‍ച്ച് 31ന് ​സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ല​വി​ല്‍ 48 മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലാ​യി 8,000 എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 2020-21 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക്വോ​ട്ട​യി​ല്‍ 3,640 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

There are more than 160 MBBS seats in Karnataka