ഇന്ത്യയിൽ ആയിരം പേർക്ക് 0.7 ഡോക്ടർമാർtext_fields
രാജ്യത്ത് ഡോക്ടർ-ജനങ്ങൾ അനുപാതത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പരിതാപകരം. 181 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 118 ആണ് ഇന്ത്യ. മെഡിക്കൽ സേവന പ്രഫഷനലുകളുടെ (ഡോക്ടർ+നഴ്സ്+മിഡ്വൈഫ്) കാര്യത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ പരിതാപകരം-122 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം.
●10,000 പേർക്ക് ഏഴു ഡോക്ടർമാർ എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക്. അതായത്, ആയിരത്തിന് 0.7 ഡോക്ടർമാർ മാത്രം.
●1000 പേർക്ക് 4.45 മെഡിക്കൽ സേവന പ്രഫഷനലുകൾ വേണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിഷ്കർഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിത് 3.6 പേരാണ്.
● യു.എസിൽ വിവിധ മെഡിക്കൽ സേവന പ്രഫഷനലുകളുടെ ലഭ്യത1000 പേർക്ക് 17 ആണ്. ബ്രസീലിൽ 7.8, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ 7.1, ഇത്യോപ്യയിൽ 1.3 എന്നിങ്ങനെയുമാണുള്ളത്.
