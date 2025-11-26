Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    26 Nov 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 8:27 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​യി​രം പേ​ർ​ക്ക് 0.7 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​യി​രം പേ​ർ​ക്ക് 0.7 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ
    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഡോ​ക്ട​ർ-​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അനുപാ​ത​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം പ​രി​താ​പ​ക​രം. 181 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 118 ആണ് ഇ​ന്ത്യ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ (ഡോ​ക്ട​ർ+​ന​ഴ്സ്+​മി​ഡ്​​വൈ​ഫ്) കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ​രി​താ​പ​ക​രം-122 ആ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം.

    ●10,000 പേ​ർ​ക്ക് ഏ​ഴു ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​ണ​ക്ക്. അ​താ​യ​ത്, ആ​യി​ര​ത്തി​ന് 0.7 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മാ​ത്രം.

    ●1000 പേ​ർ​ക്ക് 4.45 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന നി​ഷ്‍ക​ർ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലി​ത് 3.6 പേ​രാ​ണ്.

    ● യു.​എ​സി​ൽ വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത1000 പേ​ർ​ക്ക് 17 ആ​ണ്. ബ്ര​സീ​ലി​ൽ 7.8, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ 7.1, ഇത്യോ​പ്യ​യി​ൽ 1.3 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

