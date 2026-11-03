'ഒളിച്ചോടാനല്ല, ജഡ്ജിയെ പരാതി അറിയിക്കാനാണ് ചാടിയത്'; തേനി ജയിൽ ചാട്ടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ വീഡിയോ പുറത്ത്

'ഒളിച്ചോടാനല്ല, ജഡ്ജിയെ പരാതി അറിയിക്കാനാണ് ചാടിയത്'; തേനി ജയിൽ ചാട്ടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ വീഡിയോ പുറത്ത്text_fields
തേനി: തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി തെക്കൻപട്ടി സബ് ജയിലിൽ നടന്ന കൂട്ട ജയിൽചാട്ടത്തിൽ വൻ വഴിത്തിരിവ്. പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രതികളിലൊരാളായ മീനാക്ഷിസുന്ദരം (26) പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശമാണ് ജയിൽ അധികൃതരെ വെട്ടിലാക്കി പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനല്ല, മറിച്ച് ജയിലിനുള്ളിലെ കൊടും പീഡനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ജീവഭയവും ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മുൻപാകെ നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കാനാണ് തടവുകാർ ഒന്നിച്ച് ജയിൽ ചാടിയതെന്നാണ് വീഡിയോയിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ വിചാരണത്തടവുകാരനായ മീനാക്ഷിസുന്ദരത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയിലുകളിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
'ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനല്ല ചാടിയത്; ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാനായിരുന്നു തീരുമാനം'
പിടിയിലാകുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിൽ ജയിൽ അധികൃതർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് മീനാക്ഷിസുന്ദരം ഉന്നയിക്കുന്നത്. 'ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടാക്കാനല്ല ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നത്. തടവുകാർ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്. ജയിലിനുള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നരകയാതനകൾ ഒരു ജഡ്ജിയെ കണ്ട് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി'. ജയിലിനുള്ളിൽ തടവുകാർ കടുത്ത മാനസിക പീഡനമാണ് നേരിടുന്നത്. മോശം ഭക്ഷണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അടക്കമുള്ള ഉന്നത അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും സന്ദർശകരെയും കാണാൻ തടവുകാരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. നീതിക്കായി ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോഴെല്ലാം ശിക്ഷാനടപടികൾ കാട്ടി അധികൃതർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ജയിലിനുള്ളിൽ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ഭയന്നാണ് പുറത്തുകടക്കാൻ നിർബന്ധിതനായതെന്നും, തന്റെ തെറ്റുകൾ കാരണം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞും കഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും തിരുത്തപ്പെട്ട നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഇയാൾ വീഡിയോയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരന് ജയിൽചാട്ടത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും മീനാക്ഷിസുന്ദരം വ്യക്തമാക്കി.
കസ്റ്റഡി പീഡനമെന്ന് മാതാവ്; മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്ക്ക് പരാതി
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മീനാക്ഷിസുന്ദരത്തിന്റെ മാതാവ് അറുമുഖത്തമ്മാൾ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്ക്ക് പരാതി നൽകി. തങ്ങളുടെ മക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നും ജയിലിൽ പുഴുക്കൾ അരിച്ച ഭക്ഷണമാണ് നൽകിയിരുന്നതെന്നും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. വീണ്ടും പിടികൂടിയതിന് ശേഷം ഇരുവരെയും ക്രൂരമായ കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി ആരോപിച്ച മാതാവ്, നിലവിൽ സേലം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കസ്റ്റഡി പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി പൊലീസ്
അതേസമയം, വീഡിയോയിലെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കള്ളക്കഥ മാത്രമാണിതെന്ന് അവർ പ്രതികരിച്ചു.
"തടവുകാരുടെ വാദങ്ങൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. ജയിൽ ചാടിയ ദിവസം പോലും ഒരു ജഡ്ജി തെക്കൻപട്ടി സബ് ജയിൽ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. തടവുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ജഡ്ജിയുടെ മുൻപിൽ അറിയിക്കാമായിരുന്നില്ലേ?"
— പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, ജയിലിൽ നിന്ന് ചാടിയത് 17 തടവുകാരാണെന്നിരിക്കെ, 21 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന മീനാക്ഷിസുന്ദരത്തിന്റെ വാദവും പൊലീസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.